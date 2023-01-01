Астролог. Сезон 1
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1-й сезон

Астролог (сериал, 2014) сезон 1 смотреть онлайн

8.02014, Астролог. Сезон 1 20 серий
Документальные, Драмы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В основе каждой из серий — реальная история из практики астролога с 15-летним стажем Сергея Нурисламова. Его рекомендации основаны на сложных математических расчетах, профессиональных методиках и знаниях, накопленных человечеством в течение веков.

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