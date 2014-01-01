Поворот судьбы
Wink
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Астролог
1-й сезон
Поворот судьбы

Астролог (сериал, 2014) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн бесплатно

7.72014, Поворот судьбы
Документальные, Драмы0+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

В основе каждой из серий — реальная история из практики астролога с 15-летним стажем Сергея Нурисламова. Его рекомендации основаны на сложных математических расчетах, профессиональных методиках и знаниях, накопленных человечеством в течение веков.

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Драмы, Документальные

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