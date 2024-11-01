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Астролог
1-й сезон
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Астролог (сериал, 2014) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

7.82014, Развод
Документальный, Драма18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

В основе каждой из серий — реальная история из практики астролога с 15-летним стажем Сергея Нурисламова. Его рекомендации основаны на сложных математических расчетах, профессиональных методиках и знаниях, накопленных человечеством в течение веков.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Документальный
Время
24 мин / 00:24

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