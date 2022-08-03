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Армейские жены
6-й сезон

Армейские жены (сериал, 2012) сезон 6 смотреть онлайн

2012, Army Wives 23 серии
Драма, Военный18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

В сериале Вы узнаете о четырех женщинах и одном мужчине, которых скрепляет одна деталь — их супруги — военнослужащие...

Страна
США
Жанр
Военный, Драма, Мелодрама

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Армейские жены»