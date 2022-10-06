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Анна Герман
1-й сезон

Анна Герман (сериал, 2012) сезон 1 смотреть онлайн

9.52012, Анна Герман. Сезон 1 10 серий
Драма, Биография18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

История о певице, которая на пике своей славы попала в автокатастрофу и оказалась прикованной к больничной койке. 12 дней восходящая звезда Анна Герман не приходила в сознание. В те дни ей пришлось снова пережить трагические события своего детства – арест отца, обвиненного в шпионаже, скитания их осиротелой семьи по Средней Азии, смерть маленького брата, войну и побег в Польшу в надежде скрыться от преследователей из НКВД… Первую любовь и первый успех…

Страна
Украина, Россия, Польша
Жанр
Драма, Биография

Рейтинг

8.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Анна Герман»