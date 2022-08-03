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Американская история ужасов
9-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2019) сезон 9 смотреть онлайн

8.72019, American Horror Story 9 серий
Ужасы, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Девятый сезон мистического сериала-антологии получил подзаголовок «1984» и вдохновлен классическими слэшерами («Хеллоуин», «Пятница 13»). События развернутся в летнем лагере под названием «Рэдвуд», где промышляет маньяк в маске.

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»