Эллисон живет в пригороде Детройта и страдает от многочисленных фобий, которые возникли на фоне избрания Дональда Трампа. Женщину преследуют бандиты в клоунских масках, но окружающие считают, что это плод ее больного воображения. А что, если тревоги Эллисон не так уж безосновательны?

