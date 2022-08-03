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Американская история ужасов
7-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2017) сезон 7 смотреть онлайн

8.72017, American Horror Story 11 серий
Ужасы, Фантастика18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Эллисон живет в пригороде Детройта и страдает от многочисленных фобий, которые возникли на фоне избрания Дональда Трампа. Женщину преследуют бандиты в клоунских масках, но окружающие считают, что это плод ее больного воображения. А что, если тревоги Эллисон не так уж безосновательны?

Страна
США
Жанр
Фантастика, Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Американская история ужасов»