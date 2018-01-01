Wink
Американская история ужасов
6-й сезон

Американская история ужасов (сериал, 2016) сезон 6 смотреть онлайн

8.92016, American Horror Story 10 серий
Ужасы, Триллер18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

Главные герои: наши современники, супруги Шелби и Мэтт, живущие в Северной Каролине, недалеко от места, где когда-то находились дома индейцев племени кроатоан. Молодые люди – материалисты и не верят в призраков, но за их спинами постоянно находятся страшные привидения...

Страна
США
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
8.0 IMDb

