AMC Fight Nights 125. Сезон 1
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AMC Fight Nights 125
1-й сезон

AMC Fight Nights 125 (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

8.72024, AMC Fight Nights 125. Сезон 1 12 серий
Спорт, Смешанные единоборства18+

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1-й сезон

Сюжет

Смотрите масштабный турнир от Fight Nights в Сочи! Свою первую защиту пояса чемпиона в легком весе проведет Александр Тигр Сарнавский. Для Ахмеда Алиева это будет третий шанс завоевать пояс чемпиона после возвращения из США – первый бой Ахмеда с Магомедом Сулумовым был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, а во втором поединке Алиев уступил болевым приемом уже в первом раунде.

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