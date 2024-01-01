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AMC Fight Nights 125 (сериал, 2024) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн
8.72024, Алиев vs Сарнавский
Спортивный, Спортивный18+
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О сериале
Смотрите масштабный турнир от Fight Nights в Сочи! Свою первую защиту пояса чемпиона в легком весе проведет Александр Тигр Сарнавский. Для Ахмеда Алиева это будет третий шанс завоевать пояс чемпиона после возвращения из США – первый бой Ахмеда с Магомедом Сулумовым был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, а во втором поединке Алиев уступил болевым приемом уже в первом раунде.
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