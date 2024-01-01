WinkСериалыAMC Fight Nights 1251-й сезонКурбанов vs Шибзухов
AMC Fight Nights 125 (сериал, 2024) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн бесплатно
8.72024, Курбанов vs Шибзухов
Спорт, Смешанные единоборства18+
Сезоны и серии
- 18+13 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+23 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+31 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+34 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+37 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Се�рия 12Бесплатно
- 18+47 мин
AMC Fight Nights 125
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
Сюжет
Смотрите масштабный турнир от Fight Nights в Сочи! Свою первую защиту пояса чемпиона в легком весе проведет Александр Тигр Сарнавский. Для Ахмеда Алиева это будет третий шанс завоевать пояс чемпиона после возвращения из США – первый бой Ахмеда с Магомедом Сулумовым был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз, а во втором поединке Алиев уступил болевым приемом уже в первом раунде.
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