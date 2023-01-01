Агенты времени (сериал, 2024) сезон 1 смотреть онлайн

Сюжет

Можно ли изменить прошлое и спасти будущее — эти вопросы перед зрителями ставят режиссеры в фантастическом сериале «Агенты времени». Если вы любите качественное фэнтези, то смотрите 1 сезон �по подписке Amediateka в онлайн-кинотеатре Wink.



В первом сезоне вы знакомитесь с друзьями Чэн Сяо Ши, Лу Гуан и Цяо Лин, которые обладают уникальными способностями — через фотографии путешествовать во времени. Предлагая своим клиентам необычные услуги, они рискуют не только исправить ошибки прошлого, но и изменить настоящее и будущее. Нарушив правило не вмешиваться в ход событий прошлого, главные герои сами оказываются в смертельной опасности.



Какие приключения ждут путешественников во времени и смогут ли они изменить свою судьбу и судьбы других людей? Чтобы узнать, смотрите онлайн 1 сезон «Агенты времени» в хорошем качестве с подпиской Amediateka на Wink.



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