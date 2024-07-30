Агенты времени (сериал, 2024) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
О сериале
Можно ли изменить прошлое и спасти будущее — эти вопросы перед зрителями ставят режиссеры в фантастическом сериале «Агенты времени». Если вы любите качественное фэнтези, то смотрите 1 сезон сериала «Агенты времени» в подписке Amediateka в онлайн-кинотеатре Wink.
В первом сезоне вы знакомитесь с друзьями Чэн Сяо Ши, Лу Гуан и Цяо Лин, которые обладают уникальными способностями — через фотографии путешествовать во времени. Предлагая своим клиентам необычные услуги, они рискуют не только исправить ошибки прошлого, но и изменить настоящее и будущее. Нарушив правило не вмешиваться в ход событий прошлого, главные герои сами оказываются в смертельной опасности.
Какие приключения ждут путешественников во времени и смогут ли они изменить свою судьбу и судьбы других людей? Смотрите сериал «Агенты времени» в подписке Amediateka на Wink.