Агенты времени (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
Сезоны и серии
- 18+37 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 1
- 18+51 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 2
- 18+52 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 3
- 18+60 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 4
- 18+52 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 5
- 18+50 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 6
- 18+46 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 7
- 18+43 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 8
- 18+52 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 9
- 18+52 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 10
- 18+51 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 11
- 18+46 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 12
- 18+44 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 13
- 18+57 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 14
- 18+65 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 15
- 18+50 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 16
- 18+53 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 17
- 18+55 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 18
- 18+56 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 19
- 18+52 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 20
- 18+53 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 21
- 18+43 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 22
- 18+44 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 23
- 18+70 мин
Агенты времени
Сезон 1 Серия 24
Сюжет
Сотрудники фотостудии предоставляют необычные услуги: они решают проблемы клиентов, отправляясь в прошлое при помощи фотографий. «Агенты времени» — сериал по одноименному аниме из Китая с захватывающим сюжетом.
В фотоателье под названием «Время» работают три юноши: Чэн Сяо Ши, Цяо Лин и Лу Гуан. Для посетителей у них уникальное предложение — услуга избавления от сожалений. Получив фотографию, они могут переместиться назад во времени и пространстве и оказаться прямо в то время и в том месте, где было сделано фото. Каждый раз, когда они отправляются в прошлое, друзья сильно рискуют, ведь одно неверное действие может до неузнаваемости изменить будущее. На то, чтобы выполнить заказ клиента, им отводится 12 часов.
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