Агенты времени (сериал, 2024) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Сотрудники фотостудии предоставляют необычные услуги: они решают проблемы клиентов, отправляясь в прошлое при помощи фотографий. «Агенты времени» — сериал по одноименному аниме из Китая с захватывающим сюжетом.



В фотоателье под названием «Время» работают три юноши: Чэн Сяо Ши, Цяо Лин и Лу Гуан. Для посетителей у них уникальное предложение — услуга избавления от сожалений. Получив фотографию, они могут переместиться назад во времени и пространстве и оказаться прямо в то время и в том месте, где было сделано фото. Каждый раз, когда они отправляются в прошлое, друзья сильно рискуют, ведь одно неверное действие может до неузнаваемости изменить будущее. На то, чтобы выполнить заказ клиента, им отводится 12 часов.



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