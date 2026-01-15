Адъютант его превосходительства (сериал, 1969) сезон 1 смотреть онлайн
8.61969, Адъютант его превосходительства. Сезон 1 5 серий
Детектив, Драма18+
Сезоны и серии
О сериале
Гражданская война на территории бывшей Российской империи. Глава Всеукраинской ЧК решает внедрить разведчика Павла Кольцова в Добровольческую армию белых. В силу удачно сложившихся обстоятельств Кольцов становится адъютантом командующего армией генерала Ковалевского и начинает свою деятельность. Однако глава контрразведки полковник Щукин с подозрением относится к Кольцову и держит его под наблюдением, подвергая периодическим проверкам. Вскоре Кольцов выясняет, что у Щукина есть свой человек в штабе красных, который постоянно передаёт ему секретные сведения.
Рейтинг
8.4 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ЕТРежиссёр
Евгений
Ташков
- Актёр
Юрий
Соломин
- ВКАктёр
Владимир
Козел
- ТИАктриса
Татьяна
Иваницкая
- Актёр
Владислав
Стржельчик
- ЕШАктёр
Евгений
Шутов
- АМАктёр
Александр
Милокостый
- НТАктёр
Николай
Тимофеев
- АПАктёр
Андрей
Петров
- ВПАктёр
Виктор
Павлов
- АПАктёр
Анатолий
Папанов
- ИБСценарист
Игорь
Болгарин
- ГССценарист
Георгий
Северский
- ВФХудожник
Валерий
Филиппов
- МКХудожник
Михаил
Карташов
- ЛКМонтажёр
Л.
Кузнецова
- ПТОператор
Петр
Терпсихоров
- АЭКомпозитор
Андрей
Эшпай