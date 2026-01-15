Адъютант его превосходительства (сериал, 1969) сезон 1 смотреть онлайн

Гражданская война на территории бывшей Российской империи. Глава Всеукраинской ЧК решает внедрить разведчика Павла Кольцова в Добровольческую армию белых. В силу удачно сложившихся обстоятельств Кольцов становится адъютантом командующего армией генерала Ковалевского и начинает свою деятельность. Однако глава контрразведки полковник Щукин с подозрением относится к Кольцову и держит его под наблюдением, подвергая периодическим проверкам. Вскоре Кольцов выясняет, что у Щукина есть свой человек в штабе красных, который постоянно передаёт ему секретные сведения.

