WinkСериалыАдъютант его превосходительстваАктёры и съёмочная группа сериала «Адъютант его превосходительства»
Актёры и съёмочная группа сериала «Адъютант его превосходительства»
Режиссёры
Актёры
АктёрКольцов
Юрий Соломин
Актёрполковник Щукин
Владимир Козел
АктрисаТатьяна Щукина
Татьяна Иваницкая
Актёргенерал Ковалевский
Владислав Стржельчик
АктёрСемён Красильников
Евгений Шутов
АктёрЮра, сын полковника Львова
Александр Милокостый
АктёрФролов
Николай Тимофеев
АктёрСиротин
Андрей Петров
АктёрМирон Осадчий
Виктор Павлов
АктёрБатька Ангел