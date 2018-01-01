Wink
Адъютант его превосходительства
Актёры и съёмочная группа сериала «Адъютант его превосходительства»

Актёры и съёмочная группа сериала «Адъютант его превосходительства»

Режиссёры

Евгений Ташков

Режиссёр

Актёры

Юрий Соломин

АктёрКольцов
Владимир Козел

Актёрполковник Щукин
Татьяна Иваницкая

АктрисаТатьяна Щукина
Владислав Стржельчик

Актёргенерал Ковалевский
Евгений Шутов

АктёрСемён Красильников
Александр Милокостый

АктёрЮра, сын полковника Львова
Николай Тимофеев

АктёрФролов
Андрей Петров

АктёрСиротин
Виктор Павлов

АктёрМирон Осадчий
Анатолий Папанов

АктёрБатька Ангел

Сценаристы

Игорь Болгарин

Сценарист
Георгий Северский

Сценарист

Художники

Валерий Филиппов

Художник
Михаил Карташов

Художник

Монтажёры

Л. Кузнецова

Монтажёр

Операторы

Петр Терпсихоров

Оператор

Композиторы

Андрей Эшпай

Композитор