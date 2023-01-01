Адвокатессы. Сезон 1
Wink
Сериалы
Адвокатессы
1-й сезон

Адвокатессы (сериал, 2009) сезон 1 смотреть онлайн

8.22009, Адвокатессы. Сезон 1 12 серий
Детективы18+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Данный проект относится к тому типу телесериалов, где сюжетообразующим элементом становится профессия главного героя. У нас четыре главные героини. Четыре женщины, Четыре адвоката городской адвокатской конторы. Наши героини постоянно сталкиваются с крайне сложными делами, но их знания, профессиональное мастерство и гражданская самоотверженность позволяют с честью выйти из любой ситуации, защитить интересы их клиентов.

Женский подход к защите, это особый взгляд на мир, и этим «Адвокатессы» принципиально отличаются от всех уже известных адвокатских сериалов. В каждой серии показывается переплетающаяся с сюжетом, полная лиризма и юмора, личная жизнь героинь.

Сериал Адвокатессы 1 сезон смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
Россия
Жанры
Детективы

Рейтинг

5.1 КиноПоиск