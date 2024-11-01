WinkСериалыАдвокатессы1-й сезон7-я серия
Адвокатессы (сериал, 2009) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно
8.12009, Адвокатессы. Сезон 1. Серия 7
Детектив18+
О сериале
Данный проект относится к тому типу телесериалов, где сюжетообразующим элементом становится профессия главного героя. У нас четыре главные героини. Четыре женщины, Четыре адвоката городской адвокатской конторы. Наши героини постоянно сталкиваются с крайне сложными делами, но их знания, профессиональное мастерство и гражданская самоотверженность позволяют с честью выйти из любой ситуации, защитить интересы их клиентов.
Женский подход к защите, это особый взгляд на мир, и этим «Адвокатессы» принципиально отличаются от всех уже известных адвокатских сериалов. В каждой серии показывается переплетающаяся с сюжетом, полная лиризма и юмора, личная жизнь героинь.
