Адвокатессы. Сезон 1. Серия 11
Wink
Сериалы
Адвокатессы
1-й сезон
11-я серия

Адвокатессы (сериал, 2009) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн бесплатно

8.12009, Адвокатессы. Сезон 1. Серия 11
Детектив18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Данный проект относится к тому типу телесериалов, где сюжетообразующим элементом становится профессия главного героя. У нас четыре главные героини. Четыре женщины, Четыре адвоката городской адвокатской конторы. Наши героини постоянно сталкиваются с крайне сложными делами, но их знания, профессиональное мастерство и гражданская самоотверженность позволяют с честью выйти из любой ситуации, защитить интересы их клиентов.

Женский подход к защите, это особый взгляд на мир, и этим «Адвокатессы» принципиально отличаются от всех уже известных адвокатских сериалов. В каждой серии показывается переплетающаяся с сюжетом, полная лиризма и юмора, личная жизнь героинь.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

5.1 КиноПоиск