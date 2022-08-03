Wink
Сериалы
Аббатство Даунтон
6-й сезон

Аббатство Даунтон (сериал, 2014) сезон 6 смотреть онлайн

9.52014, Downton Abbey 9 серий
Драма, Мелодрама18+

Этот сезон пока недоступен

О сериале

«Самый обсуждаемый критиками телесериал» по версии книги рекордов Гиннесса. Наследник титула графа Грэнтэма погибает на Титанике. Семья полагает, что наследницей станет старшая дочь Грэнтэма Мэри, но сам граф считает, что титул должен перейти к его дальнему родственнику мужского пола.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Исторический, Драма, Мелодрама

Рейтинг

8.5 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Аббатство Даунтон»