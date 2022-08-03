Звонок мертвецу (фильм, 2018) смотреть онлайн
Шокирующе жестокий триллер «Звонок мертвецу» — фильм 2018 года, снятый по роману Себастьяна Фицека и Михаэля Цокоса.
Судебно-медицинский эксперт Пауль Херцфельд привык видеть смерть как часть профессии. Но все меняется, когда во время очередного вскрытия он обнаруживает в черепе погибшей женщины капсулу с номером телефона… его собственной дочери. Девушка похищена, а единственный способ спасти ее — выполнять изощренные указания маньяка, отыскав подсказки в новых трупах. Тем временем на острове Гельголанд художница Линда находит тело неизвестного мужчины — и становится единственным человеком, который может помочь Паулю, следуя его инструкциям по телефону. Линда против воли втягивается в смертельную игру, где ошибка может стоить ей жизни.
«Звонок мертвецу» — фильм для тех, кто любит мрачные, напряженные триллеры. Картина держит в напряжении до последней минуты и показывает, что люди могут быть страшнее любых выдуманных чудовищ.
- КАРежиссёр
Кристиан
Альварт
- Актёр
Мориц
Бляйбтрой
- ЯФАктриса
Ясна
Фритци Бауэр
- Актёр
Ларс
Айдингер
- ФЯАктёр
Фахри
Ярдым
- ЭХАктёр
Энно
Хессе
- ККАктёр
Кристиан
Кухенбух
- УЮАктёр
Урс
Юккер
- БПАктриса
Барбара
Пракопенка
- СААктриса
Стефани
Амарелль
- КАСценарист
Кристиан
Альварт
- СФСценарист
Себастьян
Фицек
- КАПродюсер
Кристиан
Альварт
- ЗКПродюсер
Зигфрид
Камль
- Актёр дубляжа
Вадим
Медведев
- АААктриса дубляжа
Алёна
Андронова
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Владимир
Тишко
- РКАктёр дубляжа
Роман
Куперман
- ХФХудожница
Хайке
Фадемрехт