Звонок мертвецу
Wink
Фильмы
Звонок мертвецу

Звонок мертвецу (фильм, 2018) смотреть онлайн

8.52018, Abgeschnitten
Детектив, Триллер126 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Шокирующе жестокий триллер «Звонок мертвецу» — фильм 2018 года, снятый по роману Себастьяна Фицека и Михаэля Цокоса.

Судебно-медицинский эксперт Пауль Херцфельд привык видеть смерть как часть профессии. Но все меняется, когда во время очередного вскрытия он обнаруживает в черепе погибшей женщины капсулу с номером телефона… его собственной дочери. Девушка похищена, а единственный способ спасти ее — выполнять изощренные указания маньяка, отыскав подсказки в новых трупах. Тем временем на острове Гельголанд художница Линда находит тело неизвестного мужчины — и становится единственным человеком, который может помочь Паулю, следуя его инструкциям по телефону. Линда против воли втягивается в смертельную игру, где ошибка может стоить ей жизни.

«Звонок мертвецу» — фильм для тех, кто любит мрачные, напряженные триллеры. Картина держит в напряжении до последней минуты и показывает, что люди могут быть страшнее любых выдуманных чудовищ.

Страна
Германия
Жанр
Ужасы, Боевик, Криминал, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
126 мин / 02:06

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звонок мертвецу»