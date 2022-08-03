Звонок 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн
7.62005, The Ring Two
Ужасы104 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb
- Режиссёр
Хидэо
Наката
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Саймон
Бейкер
- Актёр
Дэвид
Дорфман
- Актриса
Элизабет
Перкинс
- Актёр
Гэри
Коул
- Актриса
Сисси
Спейсек
- РМАктёр
Райан
Мерриман
- ЭВАктриса
Эмили
ВанКэмп
- КОАктриса
Келли
Овертон
- ДЛАктёр
Джеймс
Лежер
- ЭКСценарист
Эрен
Крюгер
- ХТСценарист
Хироси
Такахаси
- КССценарист
Кодзи
Судзуки
- Продюсер
Лори
МакДональд
- Продюсер
Уолтер
Ф. Паркс
- КБПродюсер
Крис
Бендер
- НЭПродюсер
Нил
Эдельштейн
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ИВАктёр дубляжа
Иван
Витер
- Актриса дубляжа
Ольга
Зубкова
- ОСАктриса дубляжа
Ольга
Сирина
- КМХудожница
Криста
Манро
- ВЧХудожница
Венди
Чак
- ЛГХудожница
Лори
Гаффин
- МНМонтажёр
Майкл
Н. Нью
- ГБОператор
Габриель
Беристайн
- ХЛКомпозитор
Хеннинг
Лонер
- МТКомпозитор
Мартин
Тилльман