Звонок 2
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Звонок 2

Звонок 2 (фильм, 2005) смотреть онлайн

7.62005, The Ring Two
Ужасы104 мин18+

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О фильме

Журналистка Рэйчел переезжает с сыном в тихий пригород, надеясь на спокойствие, однако и там происходят убийства с загадочной видеокассетой, всегда оказывающейся неподалеку…

Страна
США
Жанр
Ужасы
Качество
SD
Время
104 мин / 01:44

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Звонок 2»