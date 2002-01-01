Звезда (фильм, 2002) смотреть онлайн

Сюжет

Лето 1944 года, Красная Армия ведет бои на подступах к западной границе СССР. В тыл врага отправляется группа разведчиков, молодых ребят. Их позывные — «Звезда». Они должны выполнить задание, от которого зависит судьба фронта.



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