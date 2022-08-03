Зоя (фильм, 2020) смотреть онлайн

Мирная жизнь юной школьницы рушится под натиском войны. Фильм «Зоя» доступен на Wink! Военно-историческая драма Максима Бриуса о подвиге Зои Космодемьянской.



Фильм начинается с выпускного вечера 21 июня 1941 года и ведет зрителя через жизненные испытания, выпавшие на долю Зои. Она становится добровольцем в партизанском отряде, полная решимости бороться против нацистского вторжения. По мере того как война набирает обороты, Зоя и ее товарищи совершают диверсионные акты, направленные на ослабление вражеских сил. Несмотря на постоянную опасность быть пойманными или убитыми, они продолжают свое бесстрашное сопротивление. Несгибаемая воля и героизм Зои приводят к трагическому финалу, когда она оказывается в руках врага и становится мученицей, чья смелость будет вдохновлять и будущие поколения.



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