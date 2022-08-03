Зоя
Wink
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Зоя
9.22020, Зоя
Исторический, Биография98 мин18+

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Зоя (фильм, 2020) смотреть онлайн

О фильме

Мирная жизнь юной школьницы рушится под натиском войны. Фильм «Зоя» доступен на Wink! Военно-историческая драма Максима Бриуса о подвиге Зои Космодемьянской.

Фильм начинается с выпускного вечера 21 июня 1941 года и ведет зрителя через жизненные испытания, выпавшие на долю Зои. Она становится добровольцем в партизанском отряде, полная решимости бороться против нацистского вторжения. По мере того как война набирает обороты, Зоя и ее товарищи совершают диверсионные акты, направленные на ослабление вражеских сил. Несмотря на постоянную опасность быть пойманными или убитыми, они продолжают свое бесстрашное сопротивление. Несгибаемая воля и героизм Зои приводят к трагическому финалу, когда она оказывается в руках врага и становится мученицей, чья смелость будет вдохновлять и будущие поколения.

Не пропустите историю о бесстрашии, жертвенности и патриотизме одной девушки, которая символизирует борьбу всего советского народа против фашизма. Скорее включайте отечественную драму «Зоя» — фильм смотреть онлайн (2020) в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеопортале Wink!

Страна
Россия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
Full HD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

4.7 КиноПоиск
3.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зоя»