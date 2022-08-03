Зоя (фильм, 2020) смотреть онлайн
О фильме
Мирная жизнь юной школьницы рушится под натиском войны. Фильм «Зоя» доступен на Wink! Военно-историческая драма Максима Бриуса о подвиге Зои Космодемьянской.
Фильм начинается с выпускного вечера 21 июня 1941 года и ведет зрителя через жизненные испытания, выпавшие на долю Зои. Она становится добровольцем в партизанском отряде, полная решимости бороться против нацистского вторжения. По мере того как война набирает обороты, Зоя и ее товарищи совершают диверсионные акты, направленные на ослабление вражеских сил. Несмотря на постоянную опасность быть пойманными или убитыми, они продолжают свое бесстрашное сопротивление. Несгибаемая воля и героизм Зои приводят к трагическому финалу, когда она оказывается в руках врага и становится мученицей, чья смелость будет вдохновлять и будущие поколения.
Не пропустите историю о бесстрашии, жертвенности и патриотизме одной девушки, которая символизирует борьбу всего советского народа против фашизма. Скорее включайте отечественную драму «Зоя» — фильм смотреть онлайн (2020) в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеопортале Wink!
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоFull HD
Время98 мин / 01:38
Рейтинг
- МБРежиссёр
Максим
Бриус
- ЛПРежиссёр
Леонид
Пляскин
- Актриса
Анастасия
Мишина
- АВАктёр
Александр
Вонтов
- ДЮАктриса
Дарья
Юргенс
- Актёр
Евгений
Романцов
- Актёр
Никита
Кологривый
- ВЧАктёр
Вольфганг
Черни
- Актриса
Анна
Уколова
- ЖБАктёр
Жан-Марк
Биркхольц
- ДБАктёр
Дмитрий
Быковский-Ромашов
- Актриса
Карина
Разумовская
- АНСценарист
Андрей
Назаров
- АТСценарист
Андрей
Тумаркин
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- АБПродюсер
Александр
Барков
- ИЮПродюсер
Инесса
Юрченко
- Продюсер
Сергей
Щеглов
- Художница
Виктория
Игумнова
- ВВМонтажёр
Виталий
Виноградов
- АНОператор
Андрей
Найденов
- СМОператор
Станислав
Михайлов
- ВШОператор
Владимир
Шпомер
- МККомпозитор
Максим
Кошеваров
- АМКомпозитор
Александр
Маев