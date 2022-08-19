Зои (фильм, 2018) смотреть онлайн

Возможно ли построить семейное счастье с андроидом? Леа Сейду и Юэн Макгрегор в фантастической мелодраме от создателей «Чужого».



Действие картины происходит в недалеком будущем, где новейшие технологии позволяют не только определить процент совместимости между партнерами, но и создать особых роботов, которые могут стать идеальной парой для человека. Ученый по имени Коул вместе с ассистенткой Зои работает над созданием таких андроидов. Юная помощница испытывает сильные чувства к своему начальнику, но тот не отвечает ей взаимностью. Тогда Зои использует специальную программу, определяющую степень их совместимости. Ошеломленная результатами, девушка обращается к Коулу, который открывает ей шокирующую тайну.



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