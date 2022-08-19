Зои
Wink
Фильмы
Зои
7.72018, Zoe
Фантастика, Драма99 мин18+

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Зои (фильм, 2018) смотреть онлайн

О фильме

Возможно ли построить семейное счастье с андроидом? Леа Сейду и Юэн Макгрегор в фантастической мелодраме от создателей «Чужого».

Действие картины происходит в недалеком будущем, где новейшие технологии позволяют не только определить процент совместимости между партнерами, но и создать особых роботов, которые могут стать идеальной парой для человека. Ученый по имени Коул вместе с ассистенткой Зои работает над созданием таких андроидов. Юная помощница испытывает сильные чувства к своему начальнику, но тот не отвечает ей взаимностью. Тогда Зои использует специальную программу, определяющую степень их совместимости. Ошеломленная результатами, девушка обращается к Коулу, который открывает ей шокирующую тайну.

Смогут ли Зои и Коул быть вместе, узнаете в интересной мелодраме на нашем видеосервисе. Фильм «Зои» смотреть онлайн можно прямо сейчас в хорошем качестве на Wink!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Драма, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
99 мин / 01:39

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зои»