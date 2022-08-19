Зои (фильм, 2018) смотреть онлайн
О фильме
Возможно ли построить семейное счастье с андроидом? Леа Сейду и Юэн Макгрегор в фантастической мелодраме от создателей «Чужого».
Действие картины происходит в недалеком будущем, где новейшие технологии позволяют не только определить процент совместимости между партнерами, но и создать особых роботов, которые могут стать идеальной парой для человека. Ученый по имени Коул вместе с ассистенткой Зои работает над созданием таких андроидов. Юная помощница испытывает сильные чувства к своему начальнику, но тот не отвечает ей взаимностью. Тогда Зои использует специальную программу, определяющую степень их совместимости. Ошеломленная результатами, девушка обращается к Коулу, который открывает ей шокирующую тайну.
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СтранаСША
ЖанрФантастика, Драма, Мелодрама
КачествоFull HD
Время99 мин / 01:39
Рейтинг
- ДДРежиссёр
Дрейк
Доримус
- Актёр
Юэн
Макгрегор
- Актриса
Леа
Сейду
- Актёр
Тео
Джеймс
- Актриса
Рашида
Джонс
- КААктриса
Кристина
Агилера
- МОАктриса
Миранда
Отто
- ЭЩАктёр
Энтони
Щим
- ДКАктёр
Донован
Колан
- Актёр
Мэттью
Грей Гублер
- РБАктёр
Ричард
Бримблкомб
- РГСценарист
Ричард
Гринберг
- ДДСценарист
Дрейк
Доримус
- ДДПродюсер
Дрейк
Доримус
- КБПродюсер
Кейт
Бакли
- ИБАктёр дубляжа
Илья
Бледный
- ВХАктриса дубляжа
Виктория
Хмельницкая
- АУАктриса дубляжа
Алена
Узлюк
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Буцкая
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Антонова
- АМХудожница
Алана
Морсхэд
- ДКМонтажёр
Дуглас
Крайс
- Композитор
Дэн
Ромер