Знамение (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
В 1959 году во время открытия начальной школы ученикам предлагают описать свое видение мира будущего. Впоследствии эти письма поместят в специальную капсулу времени и захоронят, чтобы открыть спустя 50 лет. Ученице Люсинде Эмбри не дают завершить свою работу над рисунком, в котором она изображает странный набор цифр. Спустя полвека контейнер извлекают на поверхность и обнаруживают тот самый лист с цифрами, в итоге попавший в руки Калеба — сына талантливого ученого Джона Кестлера. Изначально рисунок кажется просто бессмысленным набором чисел, но вскоре выясняется, что цифры коррелируют с особыми датами, а также точно соответствуют количеству жертв и координатам разного рода катастроф, происходивших за прошедшее пятидесятилетие.
СтранаВеликобритания, США, Австралия
ЖанрФантастика, Детектив, Триллер
КачествоSD
Время116 мин / 01:56
Рейтинг
- Режиссёр
Алекс
Пройас
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Роуз
Бирн
- Актёр
Чандлер
Кентербери
- Актриса
Лара
Робинсон
- Актёр
Бен
Мендельсон
- ДМАктёр
Д.Г.
Малоуни
- НТАктриса
Надя
Таунсенд
- АХАктёр
Алан
Хопгуд
- ЭПАктриса
Эдриэнн
Пикеринг
- ДЛАктёр
Джошуа
Лонг
- ДССценарист
Джульетт
Сноуден
- СУСценарист
Стайлз
Уайт
- Продюсер
Тодд
Блэк
- Продюсер
Джейсон
Блюменталь
- Продюсер
Алекс
Пройас
- Продюсер
Стив
Тиш
- АРАктёр дубляжа
Александр
Рахленко
- НФАктриса дубляжа
Наталья
Фищук
- ЭМАктриса дубляжа
Элиза
Мартиросова
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- СЛХудожник
Сэм
Леннокс
- ТРХудожник
Терри
Райан
- НГХудожница
Ники
Гардинер
- РЛМонтажёр
Ричард
Лиройд
- СДОператор
Саймон
Дагган
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами