Знамение
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Знамение

Знамение (фильм, 2009) смотреть онлайн

8.82009, Knowing
Фантастика, Триллер116 мин18+

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О фильме

В 1959 году во время открытия начальной школы ученикам предлагают описать свое видение мира будущего. Впоследствии эти письма поместят в специальную капсулу времени и захоронят, чтобы открыть спустя 50 лет. Ученице Люсинде Эмбри не дают завершить свою работу над рисунком, в котором она изображает странный набор цифр. Спустя полвека контейнер извлекают на поверхность и обнаруживают тот самый лист с цифрами, в итоге попавший в руки Калеба — сына талантливого ученого Джона Кестлера. Изначально рисунок кажется просто бессмысленным набором чисел, но вскоре выясняется, что цифры коррелируют с особыми датами, а также точно соответствуют количеству жертв и координатам разного рода катастроф, происходивших за прошедшее пятидесятилетие.

Страна
Великобритания, США, Австралия
Жанр
Фантастика, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
116 мин / 01:56

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знамение»