Биография

Популярная актриса Надя Таунсенд работает в киноиндустрии с 2013 года. Благодаря своему драматическому таланту, она быстро заслужила признание зрителей. После окончания школы, девушка поступила в колледж искусств, и стала профессиональной киноактрисой. Благодаря поддержке своих родственников, она легко прошла первые пробы, которые открыли актрисе двери в мир большого кино. Роли Нади Таунсенд всегда отличались драматизмом. И хотя далеко не во всех проектах, где она принимала участие, ее имя значится в финальных титрах, она востребована среди современных режиссеров. Первыми фильмами Нади Таунсенд стали: телевизионный сериал «Туннель» (пилотная серия вышла в 2013 г.), кинофильм «Девушка из Дании» (2015 г.), мини-сериал «Ты, я и конец света» (2015 г.). Из новых ее работ - мини-сериал «Рождественская песнь», который вышел в прокат в 2019 году, а также сериал «Корона», пилотный эпизод которого вышел в 2016 году, и съемки на сегодняшний день продолжаются. Высокие оценки телезрителей получили картины с ее участием, такие как фильм «Хантер Киллер» (2018 г.), к/ф «Приключения Паддингтона-2» (2017 г.), к/ф «На берегу» (2017 г.), к/ф «Иллюзия обмана-2» (2016 г.).