Знакомство родителей
Wink
Фильмы
Знакомство родителей
7.62023, Maybe I Do
Мелодрама, Комедия91 мин18+

Этот фильм пока недоступен

Знакомство родителей (фильм, 2023) смотреть онлайн

О фильме

Незаурядный ромком с неожиданным поворотом в стандартной процедуре знакомства родителей и звездным актерским составом. На свадьбе друзей Аллен случайно ловит букет невесты и делает предложение своей девушке Мишель. Как вдруг влюбленные понимают, что до сих пор не представили друг другу своих родителей. Они не подозревают, что те давно и близко знакомы. Отец девушки Говард крутит тайный роман с матерью Аллена Моникой, а его папа Сэм влюблен в маму Мишель Грэйс. Удастся ли участникам любовного четырехугольника не выдать себя перед детьми и как разрешится эта пикантная ситуация, можно увидеть, если «Знакомство родителей» (2023) смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама
Качество
Full HD
Время
91 мин / 01:31

Рейтинг

5.8 КиноПоиск
5.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Знакомство родителей»