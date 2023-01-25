Знакомство родителей (фильм, 2023) смотреть онлайн

Незаурядный ромком с неожиданным поворотом в стандартной процедуре знакомства родителей и звездным актерским составом. На свадьбе друзей Аллен случайно ловит букет невесты и делает предложение своей девушке Мишель. Как вдруг влюбленные понимают, что до сих пор не представили друг другу своих родителей. Они не подозревают, что те давно и близко знакомы. Отец девушки Говард крутит тайный роман с матерью Аллена Моникой, а его папа Сэм влюблен в маму Мишель Грэйс. Удастся ли участникам любовного четырехугольника не выдать себя перед детьми и как разрешится эта пикантная ситуация, можно увидеть, если «Знакомство родителей» (2023) смотреть онлайн в видеосервисе Wink.

