Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы»

Режиссёры
Актёры
АктёрAsh
Брюс КэмпбеллBruce Campbell
АктрисаSheila
Эмбет ДэвидцEmbeth Davidtz
Актёр
Маркус ГилбертMarcus Gilbert
АктёрWiseman
Иэн АберкромбиIan Abercrombie
АктёрDuke Henry the Red
Ричард ГроувRichard Grove
АктёрBlacksmith
Тимоти Патрик КуиллTimothy Patrick Quill
АктёрGold Tooth
Майкл Эрл РейдMichael Earl Reid
АктрисаLinda
Бриджит ФондаBridget Fonda
АктрисаPossessed Witch
Патриша ТоллманPatricia Tallman
АктёрCowardly Warrior (в титрах: Theodore Raimi)