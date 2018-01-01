Wink
Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы»

Режиссёры

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Режиссёр

Актёры

Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
АктёрAsh
Эмбет Дэвидц

Embeth Davidtz
АктрисаSheila
Маркус Гилберт

Marcus Gilbert
Актёр
Иэн Аберкромби

Ian Abercrombie
АктёрWiseman
Ричард Гроув

Richard Grove
АктёрDuke Henry the Red
Тимоти Патрик Куилл

Timothy Patrick Quill
АктёрBlacksmith
Майкл Эрл Рейд

Michael Earl Reid
АктёрGold Tooth
Бриджит Фонда

Bridget Fonda
АктрисаLinda
Патриша Толлман

Patricia Tallman
АктрисаPossessed Witch
Тед Рэйми

Ted Raimi
АктёрCowardly Warrior (в титрах: Theodore Raimi)

Сценаристы

Сэм Рэйми

Sam Raimi
Сценарист
Айван Рэйми

Ivan Raimi
Сценарист

Продюсеры

Брюс Кэмпбелл

Bruce Campbell
Продюсер
Дино Де Лаурентис

Dino De Laurentiis
Продюсер
Роб Таперт

Rob Tapert
Продюсер

Художники

Айда Джирон

Ida Gearon
Художница

Монтажёры

Боб Муравски

Bob Murawski
Монтажёр
Сэм Рэйми

Sam Raimi
Монтажёр

Операторы

Билл Поуп

Bill Pope
Оператор

Композиторы

Джозеф ЛоДука

Joseph LoDuca
Композитор