По воле случая Эш переносится в далекое прошлое. Вместе со своим автомобилем и двухстволкой он оказывается в 13 веке. В этом мрачном средневековье люди страдают от сил тьмы. Бедняга Эш был пойман добропорядочными гражданами и помещен в местную тюрьму. Он с трудом смог убедить судью в том, что он вовсе не шпион из враждебного королевства. Он решает помочь людям в битве с врагами. Чтобы победить, он должен восстановить Некрономикон, старинную магическую книгу, которая поможет ему вернуться в свое время. По неосторожности Эш выпустил на волю Армию тьмы. Как победить живых мертвецов?

