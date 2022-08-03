8.71992, Army of Darkness
Ужасы, Комедия92 мин18+
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Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы (фильм, 1992) смотреть онлайн
О фильме
По воле случая Эш переносится в далекое прошлое. Вместе со своим автомобилем и двухстволкой он оказывается в 13 веке. В этом мрачном средневековье люди страдают от сил тьмы. Бедняга Эш был пойман добропорядочными гражданами и помещен в местную тюрьму. Он с трудом смог убедить судью в том, что он вовсе не шпион из враждебного королевства. Он решает помочь людям в битве с врагами. Чтобы победить, он должен восстановить Некрономикон, старинную магическую книгу, которая поможет ему вернуться в свое время. По неосторожности Эш выпустил на волю Армию тьмы. Как победить живых мертвецов?
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb
- Режиссёр
Сэм
Рэйми
- БКАктёр
Брюс
Кэмпбелл
- ЭДАктриса
Эмбет
Дэвидц
- МГАктёр
Маркус
Гилберт
- ИААктёр
Иэн
Аберкромби
- РГАктёр
Ричард
Гроув
- ТПАктёр
Тимоти
Патрик Куилл
- МЭАктёр
Майкл
Эрл Рейд
- Актриса
Бриджит
Фонда
- ПТАктриса
Патриша
Толлман
- ТРАктёр
Тед
Рэйми
- Сценарист
Сэм
Рэйми
- АРСценарист
Айван
Рэйми
- БКПродюсер
Брюс
Кэмпбелл
- Продюсер
Дино
Де Лаурентис
- Продюсер
Роб
Таперт
- АДХудожница
Айда
Джирон
- БММонтажёр
Боб
Муравски
- Монтажёр
Сэм
Рэйми
- БПОператор
Билл
Поуп
- ДЛКомпозитор
Джозеф
ЛоДука