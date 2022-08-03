Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
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Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы
8.71992, Army of Darkness
Ужасы, Комедия92 мин18+

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Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы (фильм, 1992) смотреть онлайн

О фильме

По воле случая Эш переносится в далекое прошлое. Вместе со своим автомобилем и двухстволкой он оказывается в 13 веке. В этом мрачном средневековье люди страдают от сил тьмы. Бедняга Эш был пойман добропорядочными гражданами и помещен в местную тюрьму. Он с трудом смог убедить судью в том, что он вовсе не шпион из враждебного королевства. Он решает помочь людям в битве с врагами. Чтобы победить, он должен восстановить Некрономикон, старинную магическую книгу, которая поможет ему вернуться в свое время. По неосторожности Эш выпустил на волю Армию тьмы. Как победить живых мертвецов?

Страна
США
Жанр
Комедия, Ужасы, Боевик, Фэнтези
Качество
SD
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Зловещие мертвецы 3: Армия тьмы»