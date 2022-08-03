Жизнь за гранью
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Жизнь за гранью

Жизнь за гранью (фильм, 2009) смотреть онлайн

2009, After.Life
Триллер, Детектив98 мин18+

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О фильме

Как спасти свою жизнь после смерти? Об этом расскажет «Жизнь за гранью» — гипнотический триллер с Кристиной Риччи и Лиамом Нисоном о загадочном гробовщике и девушке, уверенной, что она умерла.

После автокатастрофы труп Анны попадает в похоронное бюро, где странный мужчина Элиот начинает вести с мертвой девушкой беседы. Ее возлюбленный Пол пытается разобраться, что там у них творится. Элиот, уверенный в своем уникальном даре видеть мертвых как живых, плетет сеть тайн, заставляя всех сомневаться в реальности происходящего. Напряженный сюжет до шокирующей развязки держит зрителей в неизвестности, играя с восприятием правды. Триллер исследует боль утраты, страх и тонкую грань между мирами.

«Жизнь за гранью» — фильм, пугающий неоднозначностью и показывающий хрупкость человеческого сознания. Это кино для тех, кто готов погрузиться в мистическую головоломку, где правда не очевидна до последней сцены.

Страна
США
Жанр
Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
98 мин / 01:38

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жизнь за гранью»