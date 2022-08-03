Жизнь за гранью (фильм, 2009) смотреть онлайн
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О фильме
Как спасти свою жизнь после смерти? Об этом расскажет «Жизнь за гранью» — гипнотический триллер с Кристиной Риччи и Лиамом Нисоном о загадочном гробовщике и девушке, уверенной, что она умерла.
После автокатастрофы труп Анны попадает в похоронное бюро, где странный мужчина Элиот начинает вести с мертвой девушкой беседы. Ее возлюбленный Пол пытается разобраться, что там у них творится. Элиот, уверенный в своем уникальном даре видеть мертвых как живых, плетет сеть тайн, заставляя всех сомневаться в реальности происходящего. Напряженный сюжет до шокирующей развязки держит зрителей в неизвестности, играя с восприятием правды. Триллер исследует боль утраты, страх и тонкую грань между мирами.
«Жизнь за гранью» — фильм, пугающий неоднозначностью и показывающий хрупкость человеческого сознания. Это кино для тех, кто готов погрузиться в мистическую головоломку, где правда не очевидна до последней сцены.
Рейтинг
- АВРежиссёр
Агнешка
Войтович-Восло
- Актриса
Кристина
Риччи
- Актёр
Лиам
Нисон
- Актёр
Джастин
Лонг
- Актёр
Чандлер
Кентербери
- СУАктриса
Селия
Уэстон
- ЛААктриса
Лус
Александра Рамос
- ДЧАктёр
Джош
Чарльз
- РМАктриса
Розмари
Мерфи
- ММАктёр
Мэлаки
МакКорт
- ШХАктёр
Шулер
Хенсли
- АВСценарист
Агнешка
Войтович-Восло
- Продюсер
Билл
Перкинс
- Продюсер
Селин
Рэттрэй
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Владимир
Антоник
- ДКАктёр дубляжа
Дмитрий
Курта
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ЛГАктриса дубляжа
Любовь
Германова
- ЛМХудожник
Лука
Моска
- НХМонтажёр
Найвен
Хоуи
- АНОператор
Анастас
Н. Микос
- ПХКомпозитор
Пол
Хаслингер