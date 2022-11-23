Жизнь прекрасна (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Молодой парень узнает, что у него рак и пытается жить дальше, не поддаваясь страху и панике. Жизнеутверждающее кино с Джозефом Гордоном-Левиттом.
Радиожурналист Адам рассказывает лучшему другу Кайлу, что страдает неизлечимой болезнью. Вместо того, чтобы предаваться унынию, Кайл тащит его в клуб знакомиться с девушками. Интернет подсказывает, что шансы на выздоровление 50/50, и теперь перед молодым человеком стоит сложная задача — принять свою болезнь и научиться с ней жить. Адам решает попробовать относиться к ситуации с юмором и тем самым помочь себе осознать, что каждый день для него может стать последним. Он вступает в романтические отношения, знакомится с другими онкобольными и посещает психотерапевта.
Фильм основан на реальной истории сценариста Уилла Райзера, который сам пережил рак. Оставайтесь на Wink, чтобы не пропустить драматическую комедию «Жизнь прекрасна». Фильм смотреть онлайн в хорошем качестве можно на видеосервисе Wink прямо сейчас!
Рейтинг
- Режиссёр
Джонатан
Левин
- Актёр
Джозеф
Гордон-Левитт
- Актёр
Сет
Роген
- Актриса
Анна
Кендрик
- Актриса
Брайс
Даллас Ховард
- Актриса
Анжелика
Хьюстон
- СУАктёр
Серж
Уд
- ЭЭАктёр
Эндрю
Эйрли
- МФАктёр
Мэтт
Фрюэр
- Актёр
Филип
Бейкер Холл
- ДЯАктриса
Донна
Ямамото
- УРСценарист
Уилл
Райзер
- Продюсер
Эван
Голдберг
- БКПродюсер
Бен
Карлин
- Продюсер
Сет
Роген
- НБПродюсер
Николь
Браун
- ШВХудожник
Шэйн
Виё
- ЗБМонтажёр
Зене
Бэйкер
- ТСОператор
Терри
Стэйси
- МДКомпозитор
Майкл
Джаккино