Жизнь прекрасна (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Молодой парень узнает, что у него рак и пытается жить дальше, не поддаваясь страху и панике. Жизнеутверждающее кино с Джозефом Гордоном-Левиттом.



Радиожурналист Адам рассказывает лучшему другу Кайлу, что страдает неизлечимой болезнью. Вместо того, чтобы предаваться унынию, Кайл тащит его в клуб знакомиться с девушками. Интернет подсказывает, что шансы на выздоровление 50/50, и теперь перед молодым человеком стоит сложная задача — принять свою болезнь и научиться с ней жить. Адам решает попробовать относиться к ситуации с юмором и тем самым помочь себе осознать, что каждый день для него может стать последним. Он вступает в романтические отношения, знакомится с другими онкобольными и посещает психотерапевта.



Фильм основан на реальной истории сценариста Уилла Райзера, который сам пережил рак.




