Живешь только раз (фильм, 2017) смотреть онлайн
Сюжет
Мелкий преступник вынужден притворяться ортодоксальным евреем, чтобы не попасть в лапы наемных убийц. Комедийный боевик с камео Жерара Депардье. Лео — ничем не примечательный аферист. Его коронный прием — снимать на камеру важных людей, пользующихся услугами секс-работниц, а после их шантажировать. Но во время очередной операции одну из его жертв жестоко убивают, и за Лео начинает охоту полиция, а также французский дипломат и его верные киллеры. Чтобы избежать расправы, Лео притворяется евреем и прячется в хасидской общине Буэнос-Айреса. Ситуация осложняется тем, что Лео, кажется, нашел любовь всей своей жизни. Но сможет ли он завоевать ее сердце и остаться невредимым? Об этом расскажет комедийный экшн «Живешь только раз» 2017 года — смотреть онлайн его можно на Wink.
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Информация
Рейтинг
- ФКРежиссёр
Федерико
Куэва
- ПЛАктёр
Питер
Ланзани
- Актёр
Жерар
Депардье
- Актёр
Пабло
Раго
- ДЛАктёр
Дарио
Лопилато
- Актёр
Уго
Сильва
- АМАктриса
Аранча
Марти
- Актёр
Луис
Брандони
- ССАктёр
Сантьяго
Сегура
- МЭАктриса
Мария
Эухения Суарес Риверо
- Актёр
Карлос
Аресес
- АКСценарист
Аксель
Кушевацки
- СЭСценарист
Серхио
Эшкенази
- АБПродюсер
Адольфо
Бланко
- МЛПродюсер
Мария
Луиза Гутьеррес
- ДКПродюсер
Диего
Коланковски
- БНОператор
Билл
Ниэто
- АГКомпозитор
Альфонсо
Гонсалес Агиляр