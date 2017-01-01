Живешь только раз (фильм, 2017) смотреть онлайн

Сюжет

Мелкий преступник вынужден притворяться ортодоксальным евреем, чтобы не попасть в лапы наемных убийц. Комедийный боевик с камео Жерара Депардье. Лео — ничем не примечательный аферист. Его коронный прием — снимать на камеру важных людей, пользующихся услугами секс-работниц, а после их шантажировать. Но во время очередной операции одну из его жертв жестоко убивают, и за Лео начинает охоту полиция, а также французский дипломат и его верные киллеры. Чтобы избежать расправы, Лео притворяется евреем и прячется в хасидской общине Буэнос-Айреса. Ситуация осложняется тем, что Лео, кажется, нашел любовь всей своей жизни. Но сможет ли он завоевать ее сердце и остаться невредимым? Об этом расскажет комедийный экшн «Живешь только раз» 2017 года — смотреть онлайн его можно на Wink.



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