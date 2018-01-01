Wink
Жил-был Пес
Актёры и съёмочная группа фильма «Жил-был Пес»

Актёры и съёмочная группа фильма «Жил-был Пес»

Режиссёры

Эдуард Назаров

Режиссёр

Актёры

Георгий Бурков

Актёрпес
Армен Джигарханян

Актёрволк
Эдуард Назаров

Актёрозвучка

Сценаристы

Эдуард Назаров

Сценарист

Продюсеры

Нинель Липницкая

Продюсер

Художники

Эдуард Назаров

Художник

Операторы

Михаил Друян

Оператор