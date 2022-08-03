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Жестокий ринг HD

Жестокий ринг HD (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Victor Young Perez HD
Драма, Исторический105 мин18+

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О фильме

Историческая драма, основанная на реальной истории Виктора Переса, который стал чемпионом мира по боксу в 1930-е годы в Париже и был женат на знаменитой французской актрисе. Из-за его еврейского происхождения он был депортирован в Освенцим…

Страна
Великобритания, Израиль, Болгария, Франция
Жанр
Спортивный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
105 мин / 01:45

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жестокий ринг HD»