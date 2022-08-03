Жестокий ринг HD (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Victor Young Perez HD
Драма, Исторический105 мин18+
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О фильме
Историческая драма, основанная на реальной истории Виктора Переса, который стал чемпионом мира по боксу в 1930-е годы в Париже и был женат на знаменитой французской актрисе. Из-за его еврейского происхождения он был депортирован в Освенцим…
СтранаВеликобритания, Израиль, Болгария, Франция
ЖанрСпортивный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время105 мин / 01:45
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.3 IMDb
- ЖУРежиссёр
Жак
Уаниш
- БААктёр
Брахим
Аслум
- ССАктёр
Стив
Суисса
- ИОАктриса
Изабелла
Орсини
- ПБАктёр
Патрик
Бушите
- ДСАктёр
Дави
Сарду
- БПАктёр
Брюс
Пэйн
- РКАктёр
Ромен
Канонн
- РАктёр
Рома
- ЖУСценарист
Жак
Уаниш
- ЖЧПродюсер
Жан-Доминик
Чоачан
- ЖУПродюсер
Жак
Уаниш
- ДАПродюсер
Джеймс
Аллен
- ЛБПродюсер
Лор
Бальзан
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- Актёр дубляжа
Алексей
Мясников
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Старосельцев
- ДВАктёр дубляжа
Диомид
Виноградов
- ЭВХудожница
Эдит
Весперини
- ДЛКомпозитор
Дидье
Локвуд