Жестокие игры (фильм, 1999) смотреть онлайн
О фильме
Неотразимый сердцеед заключает пари со сводной сестрой: он должен завладеть сердцем красавицы-недотроги. Классический сюжет «Опасных связей» Шодерло де Лакло разворачивается в мире американской золотой молодежи.
Главное развлечение молодого богача Себастьяна Вальмонта из Нью-Йорка — кружить головы и соблазнять наивных девушек. Единственная, кто еще не поддался его чарам — сводная сестра Кэтрин Мёртей, которая по цинизму и любви к интригам ничем не уступает Себастьяну. Но вот на глаза ловеласу попадается Аннет Хэнгроув, дочь директора колледжа. Она заявляет, что потеряет девственность лишь по любви. Тогда Себастьян и Кэтрин заключают пари: если Вальмонту удастся соблазнить Аннет, тогда он наконец-то сможет переспать со сводной сестрой. Но что делать, когда среди манипуляций и притворств появляются настоящие чувства?
Рейтинг
- Режиссёр
Роджер
Камбл
- СМАктриса
Сара
Мишель Геллар
- Актёр
Райан
Филипп
- Актриса
Риз
Уизерспун
- СБАктриса
Сэльма
Блэр
- ШПАктёр
Шон
Патрик Томас
- Актёр
Эрик
Мэбиас
- ЛФАктриса
Луиза
Флетчер
- Актёр
Джошуа
Джексон
- Актриса
Свузи
Кёрц
- Актриса
Кристин
Барански
- Сценарист
Роджер
Камбл
- ШдСценарист
Шодерло
де Лакло
- Продюсер
Нил
Х. Мориц
- МФПродюсер
Майкл
Фоттрел
- ДУХудожница
Дениз
Уингейт
- ДФМонтажёр
Джефф
Фриман
- ТвОператор
Тео
ван де Санде
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр