Жестокие игры (фильм, 1999) смотреть онлайн

Неотразимый сердцеед заключает пари со сводной сестрой: он должен завладеть сердцем красавицы-недотроги. Классический сюжет «Опасных связей» Шодерло де Лакло разворачивается в мире американской золотой молодежи.



Главное развлечение молодого богача Себастьяна Вальмонта из Нью-Йорка — кружить головы и соблазнять наивных девушек. Единственная, кто еще не поддался его чарам — сводная сестра Кэтрин Мёртей, которая по цинизму и любви к интригам ничем не уступает Себастьяну. Но вот на глаза ловеласу попадается Аннет Хэнгроув, дочь директора колледжа. Она заявляет, что потеряет девственность лишь по любви. Тогда Себастьян и Кэтрин заключают пари: если Вальмонту удастся соблазнить Аннет, тогда он наконец-то сможет переспать со сводной сестрой. Но что делать, когда среди манипуляций и притворств появляются настоящие чувства?



