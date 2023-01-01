Wink
Фильмы
Женский бойцовский клуб
Актёры и съёмочная группа фильма «Женский бойцовский клуб»

Актёры и съёмочная группа фильма «Женский бойцовский клуб»

Режиссёры

Мигель А. Феррер

Мигель А. Феррер

Miguel Angel Ferrer
Режиссёр

Актёры

Эми Джонстон

Эми Джонстон

Amy Johnston
АктрисаBex / Becca / Rebecca
Кортни Палм

Кортни Палм

Cortney Palm
АктрисаKate
Рей Гойос

Рей Гойос

Rey Goyos
АктёрLandon Jones
Дольф Лундгрен

Дольф Лундгрен

Dolph Lundgren
АктёрHolt
Шон Фэрис

Шон Фэрис

Sean Faris
АктёрPotter
Мишель Джубили Гонсалес

Мишель Джубили Гонсалес

Michelle Jubilee Gonzalez
АктрисаClaire the Bull
Леви Трэн

Леви Трэн

Levy Tran
АктрисаLisa
Фолаке Оловофойеку

Фолаке Оловофойеку

Folake Olowofoyeku
АктрисаWinter
Шон Браун

Шон Браун

Shaun J. Brown
АктёрMicah (в титрах: Shaun Brown)
Чак Цито

Чак Цито

Chuck Zito
АктёрZeke

Сценаристы

Ана Качмарек

Ана Качмарек

Anastazja Davis
Сценарист
Мигель А. Феррер

Мигель А. Феррер

Miguel Angel Ferrer
Сценарист

Продюсеры

Соня Мереу

Соня Мереу

Sonja Mereu
Продюсер
Майкл Тадросс мл.

Майкл Тадросс мл.

Michael Tadross Jr.
Продюсер

Монтажёры

Айван Готье

Айван Готье

Yvan Gauthier
Монтажёр

Композиторы

Марк Чанц

Марк Чанц

Mark Tschanz
Композитор