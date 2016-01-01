Женский бойцовский клуб (фильм, 2016) смотреть онлайн
2016, Female Fight Club
Боевики, Драмы86 мин18+
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Сюжет
Бывший боец Бэкка по кличке Зверюга возвращается в родной город, где ее ждут старые семейные проблемы. В частности, оказывается, что «трудная сестра» героини задолжала организатору боев без правил. Чтобы вернуть деньги, Бэкке придется выйти на ринг и сразиться с непобедимой Бычарой Клэр.
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Рейтинг
4.9 КиноПоиск
4.3 IMDb
- МАРежиссёр
Мигель
А. Феррер
- ЭДАктриса
Эми
Джонстон
- КПАктриса
Кортни
Палм
- РГАктёр
Рей
Гойос
- Актёр
Дольф
Лундгрен
- Актёр
Шон
Фэрис
- МДАктриса
Мишель
Джубили Гонсалес
- ЛТАктриса
Леви
Трэн
- ФОАктриса
Фолаке
Оловофойеку
- ШБАктёр
Шон
Браун
- ЧЦАктёр
Чак
Цито
- АКСценарист
Ана
Качмарек
- МАСценарист
Мигель
А. Феррер
- СМПродюсер
Соня
Мереу
- МТПродюсер
Майкл
Тадросс мл.
- АГМонтажёр
Айван
Готье
- МЧКомпозитор
Марк
Чанц