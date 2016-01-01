Женский бойцовский клуб (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Бывший боец Бэкка по кличке Зверюга возвращается в родной город, где ее ждут старые семейные проблемы. В частности, оказывается, что «трудная сестра» героини задолжала организатору боев без правил. Чтобы вернуть деньги, Бэкке придется выйти на ринг и сразиться с непобедимой Бычарой Клэр.



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