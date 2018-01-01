Женщины, создающие кино (фильм, 2018) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Монументальный документальный проект о женщинах в кинематографе. Фильм состоит из 40 глав, каждая из которых посвящена определенной теме и рассказывает о творческом методе постановщиц разных эпох. Таким образом, у кинодеятельниц, живших и снимавших в разное время и даже на разных континентах, обнаруживаются точки соприкосновения. В 14-часовом фильме вы увидите творческие портреты 183 постановщиц, среди которых Лариса Шепитько и Кира Муратова, Дороти Арзнер и Кэтрин Бигелоу, Аньес Варда и Клер Дени, Джейн Кэмпион и Анджелина Джоли. А вашими проводниками на пути к пониманию женского киноязыка станут Тильда Суинтон, Джейн Фонда и Дебра Уингер, выступающие в проекте в качестве рассказчиц. Отправляйтесь в увлекательное кинопутешествие по творчеству женщин-режиссеров вместе с Wink ― у нас фильм 2018 года «Женщины, создающие кино» можно смотреть онлайн.



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