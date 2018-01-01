Wink
Фильмы
Женщина в черном 2: Ангел смерти
Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина в черном 2: Ангел смерти»

Режиссёры

Том Харпер

Tom Harper
Режиссёр

Актёры

Фиби Фокс

Phoebe Fox
АктрисаEve Parkins
Джереми Ирвин

Jeremy Irvine
АктёрHarry Burnstow
Хелен Маккрори

Helen McCrory
АктрисаJean Hogg
Эдриан Роулинз

Adrian Rawlins
АктёрDr. Rhodes
Лиэнн Бест

Leanne Best
АктрисаThe Woman in Black
Нед Деннехи

Ned Dennehy
АктёрHermit Jacob
Окли Пендергаст

Oaklee Pendergast
АктёрEdward
Джуд Райт

Jude Wright
АктёрTom
Амелия Пиджон

Amelia Pidgeon
АктрисаJoyce
Каспер Олпресс

Casper Allpress
АктёрFraser

Сценаристы

Джон Крокер

Jon Croker
Сценарист
Сьюзен Хилл

Susan Hill
Сценарист

Продюсеры

Тобин Армруст

Tobin Armbrust
Продюсер
Бен Холден

Ben Holden
Продюсер
Ричард Джексон

Richard Jackson
Продюсер
Саймон Оукс

Simon Oakes
Продюсер

Актёры дубляжа

Екатерина Тихомирова

Актриса дубляжа
Игорь Сергеев

Актёр дубляжа
Светлана Шейченко

Актриса дубляжа
Мария Цветкова-Овсянникова

Актриса дубляжа
Марк Макаренков

Актёр дубляжа

Художники

Тоби Ричез

Toby Riches
Художник
Энни Саймонс

Annie Symons
Художница
Джилл Азис

Jille Azis
Художница

Операторы

Джордж Стил

George Steel
Оператор

Композиторы

Марко Белтрами

Marco Beltrami
Композитор
Брэндон Робертс

Brandon Roberts
Композитор