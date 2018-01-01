WinkФильмыЖенщина в черном 2: Ангел смертиАктёры и съёмочная группа фильма «Женщина в черном 2: Ангел смерти»
Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина в черном 2: Ангел смерти»
Режиссёры
Актёры
АктрисаEve Parkins
Фиби ФоксPhoebe Fox
АктёрHarry Burnstow
Джереми ИрвинJeremy Irvine
АктрисаJean Hogg
Хелен МаккрориHelen McCrory
АктёрDr. Rhodes
Эдриан РоулинзAdrian Rawlins
АктрисаThe Woman in Black
Лиэнн БестLeanne Best
АктёрHermit Jacob
Нед ДеннехиNed Dennehy
АктёрEdward
Окли ПендергастOaklee Pendergast
АктёрTom
Джуд РайтJude Wright
АктрисаJoyce
Амелия ПиджонAmelia Pidgeon
АктёрFraser