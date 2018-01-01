Биография

Фиби Фокс — британская актриса. Отмечена в списке «Завтрашние кинозвезды международной величины» по версии Screen International. Родилась в Лондоне 16 апреля 1987 года. Актерское образование получила в Королевской академии драмискусства. В разное время играла на сцене театра Роуз, Ройал-Корт и национального театра. Первыми кинопроектами Фиби Фокс были сериалы «Подъём», «Новые уловки» и «Черное зеркало». Снялась в таких фильмах и сериалах, как «Один день», «Ведьмы четырёх стихий», «Пустая корона», «Мушкетеры», «Вид с моста», «Жизнь в квадратах», «Всевидящее око», «Враг близко», «NT: Двенадцатая ночь», «Голубая игуана», «Комендантский час», «Аэронавты» и «Великая».