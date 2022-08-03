Во время Второй мировой войны группу школьников и их юную учительницу Еву эвакуируют в заброшенное поместье, расположенное в деревенской глуши. Вскоре в деревне начинают происходить странные события. Еве предстоит противостоять силам зла, спасти детей и пережить встречу с Женщиной в черном.



