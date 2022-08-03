Женщина в черном 2: Ангел смерти
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Фильмы
Женщина в черном 2: Ангел смерти
7.62014, The Woman in Black 2: Angel of Death
Ужасы, Драма94 мин18+

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Женщина в черном 2: Ангел смерти (фильм, 2014) смотреть онлайн

О фильме

Во время Второй мировой войны группу школьников и их юную учительницу Еву эвакуируют в заброшенное поместье, расположенное в деревенской глуши. Вскоре в деревне начинают происходить странные события. Еве предстоит противостоять силам зла, спасти детей и пережить встречу с Женщиной в черном.

Страна
Великобритания, США, Канада
Жанр
Ужасы, Драма, Триллер
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина в черном 2: Ангел смерти»