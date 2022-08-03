7.62014, The Woman in Black 2: Angel of Death
Ужасы, Драма94 мин18+
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Женщина в черном 2: Ангел смерти (фильм, 2014) смотреть онлайн
О фильме
Во время Второй мировой войны группу школьников и их юную учительницу Еву эвакуируют в заброшенное поместье, расположенное в деревенской глуши. Вскоре в деревне начинают происходить странные события. Еве предстоит противостоять силам зла, спасти детей и пережить встречу с Женщиной в черном.
Рейтинг
5.1 КиноПоиск
4.8 IMDb
- Режиссёр
Том
Харпер
- Актриса
Фиби
Фокс
- Актёр
Джереми
Ирвин
- Актриса
Хелен
Маккрори
- Актёр
Эдриан
Роулинз
- Актриса
Лиэнн
Бест
- Актёр
Нед
Деннехи
- Актёр
Окли
Пендергаст
- ДРАктёр
Джуд
Райт
- АПАктриса
Амелия
Пиджон
- КОАктёр
Каспер
Олпресс
- ДКСценарист
Джон
Крокер
- СХСценарист
Сьюзен
Хилл
- Продюсер
Тобин
Армруст
- БХПродюсер
Бен
Холден
- РДПродюсер
Ричард
Джексон
- СОПродюсер
Саймон
Оукс
- ЕТАктриса дубляжа
Екатерина
Тихомирова
- ИСАктёр дубляжа
Игорь
Сергеев
- СШАктриса дубляжа
Светлана
Шейченко
- МЦАктриса дубляжа
Мария
Цветкова-Овсянникова
- ММАктёр дубляжа
Марк
Макаренков
- ТРХудожник
Тоби
Ричез
- ЭСХудожница
Энни
Саймонс
- ДАХудожница
Джилл
Азис
- ДСОператор
Джордж
Стил
- МБКомпозитор
Марко
Белтрами
- БРКомпозитор
Брэндон
Робертс