Женщина сверху
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Женщина сверху

Женщина сверху (фильм, 2000) смотреть онлайн

8.02000, Woman on Top
Фэнтези, Комедия88 мин18+

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О фильме

У жгучей и обворожительной бразильянки Изабеллы Оливейры в жизни все прекрасно. Ее красавец-муж Тонино — владелец процветающего ресторана в Баии, да и сама Изабелла, искусная кулинарка — ведущая кулинарного шоу на бразильском телевидении. Гром прогремел среди ясного неба: Изабелла застает своего мужа в постели с другой женщиной. Не в силах пережить измену Тонино, Изабелла покидает Бразилию и отправляется в Сан-Франциско искать новую работу…

Страна
США
Жанр
Комедия, Мелодрама, Фэнтези
Качество
SD
Время
88 мин / 01:28

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Женщина сверху»