Женщина сверху (фильм, 2000) смотреть онлайн

У жгучей и обворожительной бразильянки Изабеллы Оливейры в жизни все прекрасно. Ее красавец-муж Тонино — владелец процветающего ресторана в Баии, да и сама Изабелла, искусная кулинарка — ведущая кулинарного шоу на бразильском телевидении. Гром прогремел среди ясного неба: Изабелла застает своего мужа в постели с другой женщиной. Не в силах пережить измену Тонино, Изабелла покидает Бразилию и отправляется в Сан-Франциско искать новую работу…

