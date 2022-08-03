Женщина сверху (фильм, 2000) смотреть онлайн
8.02000, Woman on Top
Фэнтези, Комедия88 мин18+
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О фильме
У жгучей и обворожительной бразильянки Изабеллы Оливейры в жизни все прекрасно. Ее красавец-муж Тонино — владелец процветающего ресторана в Баии, да и сама Изабелла, искусная кулинарка — ведущая кулинарного шоу на бразильском телевидении. Гром прогремел среди ясного неба: Изабелла застает своего мужа в постели с другой женщиной. Не в силах пережить измену Тонино, Изабелла покидает Бразилию и отправляется в Сан-Франциско искать новую работу…
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.3 IMDb
- ФТРежиссёр
Фина
Торрес
- Актриса
Пенелопа
Крус
- МБАктёр
Мурило
Бенисио
- Актёр
Хэролд
Перрино
- МФАктёр
Марк
Фойерстин
- ДдАктёр
Джон
де Ланси
- ЭРАктриса
Энн
Рэмси
- АГАктриса
Ана
Гастейер
- АДАктриса
Аналу
Де Кастро
- ТДАктриса
Таис
Де Са Курвело
- ЭГАктриса
Элен
Гуттман
- АППродюсер
Алан
Пол
- КМПродюсер
Кайке
Мартинш Феррейра
- ПДПродюсер
Прета
Джил
- ЭТХудожница
Элизабет
Тавернье
- ЛДМонтажёр
Лесли
Джонс
- ТАОператор
Тьерри
Арбогаст
- ЛЭКомпозитор
Луис
Энрикес Бакалов