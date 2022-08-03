Жених на двоих
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Жених на двоих

Жених на двоих (фильм, 2017) смотреть онлайн

8.32017, Jour J
Комедия90 мин18+

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О фильме

Что делать, если любовница занимается организацией твоей свадьбы? Молиться, чтобы она не подружилась с невестой. У Матиаса осталось совсем мало времени, чтобы выбрать из двух девушек — одну.

Страна
Франция
Жанр
Комедия
Качество
Full HD, SD
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

6.5 КиноПоиск
6.1 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жених на двоих»