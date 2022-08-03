Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются бывшим другом семьи нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

