Жена смотрителя зоопарка
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Жена смотрителя зоопарка

Жена смотрителя зоопарка (фильм, 2017) смотреть онлайн

9.22017, The Zookeeper's Wife
Драма, Военный121 мин18+

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О фильме

Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются бывшим другом семьи нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.

Страна
Великобритания, США, Чехия
Жанр
Военный, Исторический, Драма, Биография
Качество
SD
Время
121 мин / 02:01

Рейтинг

7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Жена смотрителя зоопарка»