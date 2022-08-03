Жена смотрителя зоопарка (фильм, 2017) смотреть онлайн
9.22017, The Zookeeper's Wife
Драма, Военный121 мин18+
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О фильме
Реальная история отважного подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище более, чем 300 евреям во время II Мировой войны. Ежедневный риск и опасность осложняются бывшим другом семьи нацистским чиновником Лутцем Хеком, влюбленным в Антонину.
СтранаВеликобритания, США, Чехия
ЖанрВоенный, Исторический, Драма, Биография
КачествоSD
Время121 мин / 02:01
Рейтинг
7.4 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НКРежиссёр
Ники
Каро
- Актриса
Джессика
Честейн
- ЙХАктёр
Йохан
Хелденберг
- Актёр
Даниэль
Брюль
- ТРАктёр
Тимоти
Редфорд
- Актриса
Эфрат
Дор
- ИГАктёр
Иддо
Голдберг
- ШХАктриса
Шира
Хаас
- Актёр
Майкл
МакЭлхаттон
- ВМАктёр
Вэл
Малоку
- МИАктриса
Марта
Иссова
- ДАСценарист
Дайан
Акерман
- ДБПродюсер
Джулия
Блэкман
- Продюсер
Марк
Бутан
- Продюсер
Джессика
Честейн
- НГАктриса дубляжа
Наталья
Грачёва
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ДЩАктёр дубляжа
Данил
Щебланов
- ВВАктёр дубляжа
Владимир
Войтюк
- РИАктриса дубляжа
Рамиля
Искандер
- ДТХудожник
Дэн
Тейлор
- БДХудожница
Бина
Дайгелер
- ШУХудожница
Шарлотта
Уоттс
- Композитор
Гарри
Грегсон-Уильямс