Железный рыцарь 2 (фильм, 2013) смотреть онлайн
7.22013, Ironclad: Battle for Blood
Боевики, Драмы103 мин18+
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Сюжет
Главный герой, выживший после Великой осады Рочестерского замка, охраняет свой народ от кельтских захватчиков.
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Информация
СтранаВеликобритания, Сербия
КачествоSD
ЖанрыВоенные, Исторические, Боевики, Приключения, Драмы
Рейтинг
4.7 КиноПоиск
4.3 IMDb
- ДИРежиссёр
Джонатан
Инглиш
- ТОАктёр
Том
Остин
- ТРАктёр
Том
Рис Харрис
- РМАктриса
Роксанна
Макки
- ДУАктёр
Дэниэл
Уэбб
- РДАктриса
Рози
Дэй
- ЭБАктёр
Энди
Беквит
- ТЛАктриса
Твинни
Ли Мур
- ПБАктёр
Предраг
Бьелац
- МФАктриса
Мишель
Фэйрли
- ДКАктёр
Дэвид
Кэйвс
- ДИСценарист
Джонатан
Инглиш
- РБПродюсер
Рик
Бенаттар
- ДИПродюсер
Джонатан
Инглиш
- ССАктёр дубляжа
Сергей
Смирнов
- ИДАктёр дубляжа
Иван
Дахненко
- ЕВАктриса дубляжа
Евгения
Ваган
- НПАктёр дубляжа
Никита
Прозоровский
- НТАктриса дубляжа
Наталья
Терешкова
- ТСХудожница
Татьяна
Стругар Драгоевич
- ЛВМонтажёр
Лоуренс
Ван Чаранте
- ЗПОператор
Зоран
Попович