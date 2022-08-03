Железный человек и Халк: Союз героев (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Iron Man & Hulk: Heroes United
Мультфильм, Боевик69 мин12+
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О фильме
Поодиночке Железный человек и Халк не в силах совладать с безграничной мощью Зззакса, но вместе у них есть шанс — если они сумеют поладить и научатся работать в одной команде до того, как оборвется жизнь на Земле!
СтранаСША
ЖанрФантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
КачествоSD
Время69 мин / 01:09
Рейтинг
4.3 КиноПоиск
4.6 IMDb
- АПАктёр
Адриан
Пасдар
- ФТАктёр
Фред
Таташиор
- Актёр
Ди
Брэдли Бейкер
- Актёр
Робин
Аткин Даунс
- ДКАктёр
Дэвид
Кэй
- ЛОАктёр
Лиам
О’Брайен
- ГГСценарист
Генри
Гилрой
- БОСценарист
Брэндон
Оман
- Сценарист
Стэн
Ли
- ДКСценарист
Джек
Кёрби
- ЯГАктёр дубляжа
Ярослав
Гейвандов
- АПАктёр дубляжа
Андрей
Пирог
- ДСАктёр дубляжа
Дмитрий
Стрелков
- БХАктёр дубляжа
Борис
Хасанов
- МСАктёр дубляжа
Максим
Сергеев
- ЭЧМонтажёр
Эмили
Чи
- ДКМонтажёр
Джейкоб
Кайндберг
- КККомпозитор
Кристофер
Картер
- ЛРКомпозитор
Лолита
Ритманис