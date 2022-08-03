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Железный человек и Халк: Союз героев

Железный человек и Халк: Союз героев (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Iron Man & Hulk: Heroes United
Мультфильм, Боевик69 мин12+

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О фильме

Поодиночке Железный человек и Халк не в силах совладать с безграничной мощью Зззакса, но вместе у них есть шанс — если они сумеют поладить и научатся работать в одной команде до того, как оборвется жизнь на Земле!

Страна
США
Жанр
Фантастика, Мультфильм, Боевик, Приключения
Качество
SD
Время
69 мин / 01:09

Рейтинг

4.3 КиноПоиск
4.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Железный человек и Халк: Союз героев»