Железный человек и Халк: Союз героев HD
Актёры и съёмочная группа фильма «Железный человек и Халк: Союз героев HD»

Актёры

Адриан Пасдар

Адриан Пасдар

Adrian Pasdar
АктёрIron Man / Tony Stark
Фред Таташиор

Фред Таташиор

Fred Tatasciore
АктёрThe Hulk
Ди Брэдли Бейкер

Ди Брэдли Бейкер

Dee Bradley Baker
АктёрDr. Cruler / Zzzax
Робин Аткин Даунс

Робин Аткин Даунс

Robin Atkin Downes
АктёрDr. Fump / Abomination
Дэвид Кэй

Дэвид Кэй

David Kaye
АктёрJarvis
Лиам О’Брайен

Лиам О’Брайен

Liam O'Brien
Актёр

Сценаристы

Генри Гилрой

Генри Гилрой

Henry Gilroy
Сценарист
Брэндон Оман

Брэндон Оман

Brandon Auman
Сценарист
Стэн Ли

Стэн Ли

Stan Lee
Сценарист
Джек Кёрби

Джек Кёрби

Jack Kirby
Сценарист

Актёры дубляжа

Ярослав Гейвандов

Ярослав Гейвандов

Актёр дубляжа
Андрей Пирог

Андрей Пирог

Актёр дубляжа
Дмитрий Стрелков

Дмитрий Стрелков

Актёр дубляжа
Борис Хасанов

Борис Хасанов

Актёр дубляжа
Максим Сергеев

Максим Сергеев

Актёр дубляжа

Монтажёры

Эмили Чи

Эмили Чи

Emily Chiu
Монтажёр
Джейкоб Кайндберг

Джейкоб Кайндберг

Jacob Kindberg
Монтажёр

Композиторы

Кристофер Картер

Кристофер Картер

Kristopher Carter
Композитор
Лолита Ритманис

Лолита Ритманис

Lolita Ritmanis
Композитор