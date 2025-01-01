Фильм Ждун

Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун отправляет сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но вот незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой.



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