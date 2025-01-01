Фильм Ждун

О фильме
Корабль доброго инопланетянина Ждуна потерпел крушение во время метеоритного дождя и упал в лесу недалеко от Абрау-Дюрсо. Ждун отправляет сигнал бедствия и начинает ждать помощи, но вот незадача — до его планеты 5 световых лет и ждать пришлось бы долго. К счастью, на помощь Ждуну приходит любознательный мальчик Никита и вся его семья. Никите и семье Семеновых предстоит помочь пришельцу отремонтировать корабль, избежать козней местного афериста-бизнесмена, который страстно мечтает завладеть инопланетными технологиями, и вернуться домой.
Ждун покупка билетов в кино онлайн
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Семейный, Фантастика
КачествоFull HD
Рейтинг
- ДСРежиссёр
Дмитрий
Суворов
- Актёр
Виктор
Хориняк
- Актриса
Юлия
Александрова
- АААктёр
Андрей
Андреев
- Актриса
Маргарита
Силаева
- Актёр
Владислав
Ве�тров
- Актёр
Никита
Тарасов
- СБАктёр
Сергей
Белов
- НМСценарист
Наталья
Милявская
- ДССценарист
Дмитрий
Суворов
- ВРСценарист
Василий
Ровенский
- Продюсер
Максим
Р�огальский
- ВРПродюсер
Василий
Ровенский
- ДСПродюсер
Дмитрий
Суворов
- СШПродюсер
Сергей
Шишкин
- АШХудожник
Александр
Шулюк
- ВМХудожница
Влада
Миронова
- ЕАХудожница
Екатерина
Арутюнян
- АБМонтажёр
Анна
Беспалова
- СКМонтажёр
Сергей
Кучеров