Зеркала (фильм, 2008) смотреть онлайн

Хоррор «Зеркала» — фильм 2008 года, снятый режиссером Александром Ажа. Первоначально картина задумывалась как ремейк южнокорейской ленты «Зазеркалье», но позднее создатели переработали сюжет, сохранив только общий смысл.



Бывший полицейский Бен Карсон пытается склеить жизнь, разлетевшуюся на осколки. После того убийства человека и последовавшей за этим увольнением мужчина часто прикладывается к бутылке. Работа ночным сторожем в сгоревшем супермаркете — шанс начать все заново. Вот только зеркала — пугающе чистые зеркала посреди разрухи — не дают Бену покоя.



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