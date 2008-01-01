Зеркала (фильм, 2008) смотреть онлайн
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О фильме
Хоррор «Зеркала» — фильм 2008 года, снятый режиссером Александром Ажа. Первоначально картина задумывалась как ремейк южнокорейской ленты «Зазеркалье», но позднее создатели переработали сюжет, сохранив только общий смысл.
Бывший полицейский Бен Карсон пытается склеить жизнь, разлетевшуюся на осколки. После того убийства человека и последовавшей за этим увольнением мужчина часто прикладывается к бутылке. Работа ночным сторожем в сгоревшем супермаркете — шанс начать все заново. Вот только зеркала — пугающе чистые зеркала посреди разрухи — не дают Бену покоя.
Если будете долго всматриваться в бездну, бездна начнет смотреть на вас. Если будете долго смотреть фильм «Зеркала», то отлично проведете время.
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Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Ажа
- Актёр
Кифер
Са�зерленд
- Актриса
Пола
Пэттон
- КБАктёр
Кэмерон
Бойс
- ЭГАктриса
Эрика
Глюк
- ЭСАктриса
Эми
Смарт
- МБАктриса
Мэри
Бет Пейл
- ДШАктёр
Джон
Шрэпнел
- Актёр
Джейсон
Флеминг
- ТААктёр
Тим
Ахерн
- ДГАктёр
Джулиан
Гловер
- Сценарист
Александр
Ажа
- ГЛСценарист
Грегори
Левассёр
- КССценарист
Ким
Сон-хо
- ГЛПродюсер
Грегори
Левассёр
- АМПродюсер
Александра
Милчэн
- МШПродюсер
Марк
Штернберг
- Актёр дубляжа
Валерий
Кухарешин
- АГАктриса дубляжа
Анна
Геллер
- МААктёр дубляжа
Марк
Афанасьев
- КСАктриса дубляжа
Ксения
Синявская
- НТАктриса дубляжа
Наталия
Тарыничева
- МДХудожник
Майкл
Деннисон
- ЭМХудожница
Эллен
Мирожник
- ЙУХудожник
Йен
Уитэйкер
- БМонтажёр
Бакстер
- МАОператор
Максим
Александр
- ХНКомпозитор
Хавьер
Наваррете